Consiglio Ue: oggi si insedia la presidenza irlandese. Sicurezza e competitività tra gli obiettivi per l’Europa

(Bruxelles) Da oggi, mercoledì 1° luglio, e fino al prossimo 31 dicembre, a guidare il Consiglio dell’Unione europea ci sarà l’Irlanda, che subentra a Cipro nel semestre a capo dell’istituzione che riunisce i ministri dei 27 Paesi Ue. Sicurezza, competitività e stato di diritto, con un occhio sempre vigile alle questioni internazionali, a cominciare dall’Ucraina: sono queste alcune delle priorità della nuova presidenza, chiamata entro fine anno a trovare anche un non facile accordo tra Stati membri sulla definizione del nuovo bilancio pluriennale dell’Unione. A illustrare priorità e obiettivi del nuovo semestre è stata l’ambasciatrice Aingeal O’Donoghue, rappresentante permanente d’Irlanda presso le istituzioni Ue. “Lavoreremo affinché sia un semestre orientato al consenso tra Stati membri e Parlamento, fortemente focalizzato sui risultati concreti e con l’obiettivo di rafforzare il legame tra cittadini e progetto europeo”, ha dichiarato nel corso di un incontro a Bruxelles dedicato ai media internazionali. Sul fronte economico, oltre al bilancio le priorità riguardano la semplificazione normativa, il rafforzamento del mercato unico “anche con iniziative come il 28° regime fiscale e lo sviluppo dell’Unione del risparmio e degli investimenti” ereditato dal Rapporto Letta. Quanto al bilancio, O’Donoghue non si nasconde: “Puntiamo a raggiungere un accordo entro la fine del 2026 ma sappiamo che il fattore tempo è decisivo e che restano aperte questioni cruciali come il volume complessivo e la ripartizione delle priorità, dalla politica agricola alla coesione, dalla competitività all’azione esterna”.

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