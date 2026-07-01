Basket in carrozzina: il calendario dell’Italia ai Mondiali di Ottawa

Sono stati ufficializzati dalla Iwbf-International wheelchair basketball federation i calendari dei Campionati del Mondo 2026 di basket in carrozzina, in programma a Ottawa (Canada) dal 9 al 19 settembre. La rassegna iridata si aprirà il 9 settembre con la cerimonia inaugurale, mentre gli azzurri guidati da coach Van der Linden debutteranno il giorno successivo, giovedì 10 settembre, alle ore 10 locali (le ore 16 in Italia), contro il Brasile. La partita si disputerà nel campo numero 2 del complesso della Carleton University. Secondo impegno per l’Italia venerdì 11 settembre alle ore 16,45 locali (le ore 22,45 italiane), sempre nel campus universitario canadese, contro l’Olanda. Dopo la giornata di riposo del 12 settembre, la fase a gironi si chiuderà domenica 13 settembre con la sfida contro gli Stati Uniti, alle ore 17 locali (le ore 23 in Italia), sul campo principale della Arena del TD Place. A seguire, il programma prevede gli ottavi di finale il 14 settembre, i quarti il 15, le semifinali il 17 e la finale per il titolo mondiale il 19 settembre.