Serra International Italia: Filly Franchino eletta presidente per il biennio 2027-2029

(Foto Serra Italia)

Filly Franchino, attuale vicepresidente ai programmi e già governatrice del Distretto Puglia-Basilicata, è stata eletta presidente di Serra International Italia per il biennio 2027-2029. La nomina è avvenuta nei giorni scorsi a Milano, durante i lavori del Consiglio nazionale italiano Serra (Cnis), presieduto da Maria Lo Presti, ed è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea dei delegati. Franchino è socia del Serra Club della diocesi di Lucera-Troia, club che ha già guidato come presidente. Laureata in Giurisprudenza, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense, il Master in Governance e management nella pubblica amministrazione, il Diploma in consulenza familiare e il Diploma di alta formazione in animazione della comunicazione e della cultura, rilasciato dalla Conferenza episcopale italiana presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Coniugata e madre di due figlie, si legge in una nota del Serra, “ha testimoniato nel suo percorso umano, professionale e associativo i valori del servizio, della formazione e dell’impegno ecclesiale”.