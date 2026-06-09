Scuola: Fism Campania, Giungano ritorna capitale dei bambini e della salute

Ancora una volta Giungano, nel Cilento, si accinge a diventare per un giorno “Capitale della vita sana” con l’iniziativa “Il Villaggio dei Bambini e della Salute”. Domenica 14 giugno, infatti, dalle 10 alle 19, nel centro storico del paese sono attese migliaia di persone per la seconda edizione dell’iniziativa organizzata dalla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) Campania insieme alla Federazione Italiana Medici Pediatri e all’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. L’evento quest’anno è intitolato “Ri-generazione”: momento clou di un percorso educativo che ha coinvolto, nei mesi precedenti, scuole, famiglie e ricercatori, i cui risultati verranno divulgati in un incontro aperto alla stampa e al pubblico con la partecipazione di autorità locali, tra cui il sindaco di Giungano Giuseppe Orlotti e il sindaco di Castel San Lorenzo Giuseppe Scorza. Al confronto prenderanno parte anche esperti e, in video collegamento, il fondatore e presidente dell’Istituto Negri, Silvio Garattini. “Il nostro intento resta quello di promuovere una cultura della salute a 360 gradi a partire dalla prima infanzia, integrando dimensione pedagogica, prevenzione sanitaria, ricerca scientifica e partecipazione della comunità educante” dice Rosaria De Filitto, presidente Fism Campania e consigliere Fism. Sottolineando pure l’importanza di un’occasione in cui manifestare “la volontà di promuovere un rinnovamento profondo dei processi educativi, valorizzando insieme alle competenze scientifiche più qualificate l’apporto offerto dalle relazioni anche intergenerazionali come risorsa pedagogica e sociale”. Tiene conto di questi approcci la ricca proposta di attività e laboratori guidati da educatori, professionisti sanitari e operatori culturali, rivolti a bambini, famiglie e comunità. Attività alla scoperta di erbe officinali e proprietà di infusi e tisane; workshop nel segno del riciclo di materiali come carta e cartone; minicorsi di cucina e apicoltura; confronti diretti fra mini-chef e lo chef Marco Rispo. Tra le novità dell’edizione 2026 anche un grande “Orto di Pace”, realizzato come un labirinto esperienziale pensato per accompagnare i più piccoli alla scoperta del ciclo della natura, dal seme alla pianta, promuovendo al contempo collaborazione, rispetto dell’ambiente e dialogo tra generazioni. Un insieme di attività culturali e ludiche gratuite, ispirate ai principi dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile, ma pure coerenti – spiega una nota – con le indicazioni soprattutto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che hanno rinnovato il patrocinio alla kermesse, insieme al Comune di Giungano. Una manifestazione nata per “sostenere programmi volti al benessere psicofisico dei bambini, senza dimenticare gli anziani; che ha alzato i riflettori sui progressi delle conoscenze scientifiche a livello internazionale, ma senza trascurare tradizioni antiche legate al territorio”Campania.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /