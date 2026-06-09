Sant’Antonio da Padova: stasera per la Tredicina la “Notte di Miracoli”. Domani celebrazioni con mons. Moraglia e il card. Tolentino de Mendonça

Decimo giorno per la Tredicina di sant’Antonio da Padova. Oggi il santuario accoglie il vescovo di Vittorio Veneto, mons. Riccardo Battocchio, che celebrerà la Liturgia accompagnato dai pellegrini della sua diocesi. Anche stamani – si legge in un comunicato – in basilica si respirava una atmosfera di calma e di attesa della solennità del santo di sabato 13 giugno. Alle 12 erano stati registrati 715 passaggi al corridoio delle reliquie; in questi giorni moltissimi gruppi di pellegrini polacchi, e ieri sono arrivati nel santuario numerosi gruppi dalla Francia. Con i dati di ieri, lunedì 8 giugno sono stati registrati 24.131 passaggi, in linea con i dati dello scorso anno. Tutto pronto, poi, per la “Notte di Miracoli”, serata di preghiera ed evangelizzazione dedicata ai giovani che si svolgerà questa sera dalle 21: il santuario sarà aperto sino al termine dell’evento intorno alle 23.45 circa. Iniziativa nata nel 2015, da allora questa serata organizzata dalla Pastorale giovanile dei Frati della Basilica è divenuta un appuntamento atteso e partecipato della Tredicina. È un momento dedicato ai giovani, una proposta di preghiera, adorazione eucaristica, evangelizzazione, ma anche una semplice occasione di dialogo e di avvicinamento al Santo e ai suoi insegnamenti. “Sant’Antonio, ancora oggi ha sempre molto da dire ai giovani – anticipa padre Alessandro Perissinotto della Pastorale Giovanile della Basilica –, sia a quanti stanno compiendo il loro cammino vocazionale, sia a tutti i giovani in senso più ampio in ogni percorso della vita: Lui esorta ad avere coraggio di intraprendere le proprie scelte e a seguire i propri sogni”.

Domani, mercoledì 10 giugno, è atteso in Basilica il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia che presiederà la liturgia delle 18, accompagnato dai fedeli della diocesi di Venezia. Sempre domani, alle 18 arriverà anche il card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’educazione, che celebrerà una liturgia nell’oratorio di San Giorgio, gioiello trecentesco affacciato sul sagrato della Basilica, accompagnato da un gruppo di pellegrini giunti dal Portogallo, la terra di sant’Antonio.

Giovedì 11 giugno, invece, la celebrazione delle 18 sarà presieduta da mons. Giuliano Brugnotto, vescovo di Vicenza, alla presenza dei fedeli della diocesi.

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