Gioco d’azzardo: Roma, domani il convegno “Scommettere sul futuro (quello vero)” promosso dal Forum famiglie

(Foto Forum famiglie)

Mercoledì 10 giugno, alle ore 10.30, a Roma, presso la Sala Conferenze dell’Associazione della Stampa estera in Italia, si terrà il convegno “Scommettere sul futuro (quello vero). Riscrivere le regole del gioco d’azzardo per rimettere le persone al centro delle scelte politiche”, una riflessione ampia e articolata, promossa dal Forum famiglie, sulle conseguenze sociali del gioco d’azzardo e sulle possibili nuove strategie di regolamentazione. Al centro dell’evento, il dialogo fra esperti, rappresentanti del mondo associativo, studiosi, giornalisti e parlamentari, chiamati a confrontarsi su proposte e strumenti per affrontare una delle principali emergenze sociali del nostro tempo.

All’incontro prenderanno parte: card. Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana; Adriano Bordignon, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari; Maurizio Fiasco, presidente di Alea; Andrea Bosi, vice presidente di Avviso Pubblico; Toni Mira, giornalista; Teresa Mazzone, presidente della Società italiana di pediatria del Lazio; don Armando Zappolini, portavoce della campagna “Mettiamoci in gioco”; Luca Cereda, giornalista. Modera l’incontro il giornalista Paolo Holneider.

A seguire si terrà una tavola rotonda con parlamentari di diverse forze politiche, a cura di Carlo Cefaloni, giornalista e scrittore di Città Nuova, che si confronteranno su proposte e prospettive di intervento. Parteciperanno al dibattito: Paola Boscaini (Forza Italia); Laura Cavandoli (Lega Salvini Premier); Ylenja Lucaselli (Fratelli d’Italia); Stefano Vaccari (Partito Democratico); Andrea Quartini (Movimento 5 Stelle).

Nel corso dell’incontro sarà presentato un documento del Terzo Settore con proposte concrete per la regolamentazione del gioco d’azzardo in Italia. Saranno inoltre presentate esperienze di amministratori locali e di persone che hanno vissuto direttamente le conseguenze del gioco d’azzardo.