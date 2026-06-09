Diocesi: Carbonia, 10 giugno consegna dei documenti sulla vita di don Vito Sguotti raccolti da mons. Zuncheddu

Centinaia di documenti riguardanti la vita e l’opera di don Vito Sguotti, primo parroco di Carbonia, saranno consegnati mercoledì 10 giugno alla parrocchia di San Ponziano, durante la celebrazione liturgica in programma alle 19, presieduta dal vescovo di Iglesias mons. Mario Farci. “Questi documenti sono il frutto di una ricerca fatta in Veneto, soprattutto nella diocesi di Padova, dove don Vito ha esercitato il ministero per 15 anni prima di trasferirsi a Roma e poi in Sardegna, cappellano-curato delle centinaia di operai dal 1936 al 1938 impegnati nella costruzione della città di Carbonia”, dice mons. Gianfranco Zuncheddu, avvocato rotale, postulatore delle cause dei santi. “Ho scoperto la figura di don Sguotti attraverso i racconti di don Nazareno Mocellin, parroco di Cortoghiana e suo collaboratore, e di una signora che ricoverata all’ospedale oncologico si affidava nella preghiera a don Sguotti. Incaricato dalla Polizia di Stato, di cui sono stato cappellano per una decina d’anni, di mettere a punto la documentazione per la causa di beatificazione del questore Giovanni Palatucci – aggiunge monsignor Zuncheddu – ho approfittato dei miei soggiorni nel Veneto per acquisire nella diocesi di Padova documenti e testimonianze anche su don Sguotti”.

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