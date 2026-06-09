Anziani: Auser e Istituto Besta, domani a Milano presentazione del progetto “Bright” per la salute del cervello

Auser Milano e Provincia Aps-Ets, Auser regionale Lombardia Aps-Ets e la Fondazione Irccs Istituto neurologico Carlo Besta presentano il progetto “Bright – Brain Health Initiative for Global and Healthy Aging Trajectories”, un’iniziativa di ricerca e divulgazione dedicata alla promozione della salute del cervello, alla conoscenza e identificazione dei fattori di rischio per la salute cerebrale e alla incentivazione di prassi per l’invecchiamento sano nella popolazione.

Il progetto, coordinato dal Brain Health Research Center dell’Istituto Besta diretto da Matilde Leonardi, con il patrocinio del Comune di Milano e della Rete Città sane Oms, unisce rigore scientifico e passione divulgativa. L’obiettivo del progetto “Bright” è rendere la scienza irresistibilmente accessibile, trasformare la prevenzione in uno stile di vita e offrire a tutti strumenti concreti per conoscere, e valorizzare, la propria salute cerebrale. “Bright” esplora i segreti del cervello, svela i fattori che lo mettono alla prova e rivela a tutti nuove possibilità per migliorare la propria salute cerebrale.

L’iniziativa coinvolgerà tutti gli 84 centri Auser di Milano e Provincia, attraverso attività informative, il corso “Le meraviglie del cervello!”, momenti di sensibilizzazione e la Brain Health Senior Challenge, una sfida positiva e un’esperienza dinamica e stimolante per gli oltre 25.000 soci di Auser Milano e provincia, dedicata alla prevenzione e al benessere cognitivo. Partecipare a “Bright” è quindi un invito a prendersi cura di sé, a coltivare il proprio cervello e la sua salute e a vivere ogni fase della vita con intensità, relazioni e consapevolezza.

Il progetto “Bright” rappresenta un passo significativo nella collaborazione tra il mondo scientifico e il Terzo settore, con l’obiettivo di rendere la salute del cervello un tema accessibile, concreto e centrale nelle politiche di welfare territoriale. Perchè non c’è welfare e non c’è salute se non c’è salute del cervello!

L’incontro pubblico di presentazione si terrà domani, mercoledì 10 giugno, dalle 9,30 alle 13, presso la Casa di Quartiere Cenisio – Auser Csrc Ercole Ratti Aps-Ets, in via Cenisio 4, a Milano.

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