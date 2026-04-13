Trump contro Leone XIV: card. Lojudice (vescovi toscani), “la voce del Papa è insostituibile per tutti gli uomini e le donne che credono nella pace”

“A nome mio e dei miei confratelli vescovi della Toscana, desidero esprimere la mia più devota e filiale vicinanza al Santo Padre, Leone XIV. La sua è una voce insostituibile per tutti gli uomini e le donne che credono nella pace, il suo magistero è il riferimento per oltre 1 miliardo di cattolici e non penso che le critiche ricevute possano in nessuna maniera interferire con la sua essenziale missione di portatore di speranza e di solidarietà nel mondo”. È quanto dichiara il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza e presidente della Conferenza episcopale toscana, in merito alle parole di Donald Trump contro Papa Leone XIV.

“Proprio venerdì prossimo a Siena – aggiunge il cardinale – si terrà una serata di parole, anche inedite, e di immagini mai viste per raccontare e conoscere meglio Papa Leone XIV. L’evento è promosso dall’arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, con il sostegno della diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza, di QN La Nazione, in sinergia con il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, Vatican News – Radio Vaticana e Libreria Editrice Vaticana”. “Sarà un’occasione preziosa per conoscere meglio la storia, la personalità e la spiritualità di Papa Leone XIV, venuto dalle Americhe – spiega il card. Lojudice – attraverso le parole e le immagini, scopriremo il ritratto di un uomo propenso al dialogo, al confronto e all’amicizia, con un profondo desiderio di bene e di impegno che tocca vari ambiti della vita: dalla cura del Creato alla pace, dall’accoglienza dei migranti alla ricerca della giustizia. Questi temi verranno affrontati durante l’incontro”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /