Trump contro Leone XIV: Ac, Fuci, Meic e Mieac, “sconcerto per il volgare attacco. Preghiera e filiale vicinanza al Papa”

L’Azione cattolica italiana, la Federazione universitaria cattolica italiana, il Movimento ecclesiale di impegno culturale e il Movimento di impegno educativo di Azione cattolica esprimono “con convinzione e partecipazione la loro profonda vicinanza, l’affetto sincero e la preghiera filiale a Papa Leone XIV, per una vicenda che ha suscitato non poco sconcerto e rammarico”.

“Le parole rivolte al Santo Padre dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nelle scorse ore – si legge in una nota congiunta delle presidenze nazionali di Ac, Fuci, Meic e Mieac -, appaiono infatti inadeguate, alquanto volgari e non rispettose della natura e della missione del ministero petrino. Esse rischiano di alimentare una lettura impropria del ruolo del Papa, riducendolo a interlocutore politico tra gli altri, inserito nelle dinamiche della contrapposizione e del confronto tra parti”.

Ac, Fuci, Meic e Mieac ribadiscono con chiarezza che “il Papa non è una controparte politica. Egli è il Successore di Pietro, chiamato a confermare nella fede il popolo di Dio e a servire, senza alcun interesse di parte, il Vangelo, la verità e la pace sempre, ovunque e comunque. Il suo ministero si colloca su un piano radicalmente diverso da quello della competizione politica: è un servizio universale, rivolto a tutte le donne e a tutti gli uomini, credenti e non credenti, senza distinzioni”.

Per questo motivo, chiedono “con rispetto ma con fermezza che venga riconosciuta e custodita la dignità della persona di Papa Leone XIV e del suo ministero. Il confronto tra istituzioni e responsabilità pubbliche, anche quando è franco e articolato, non può mai degenerare in forme che mettano in discussione il rispetto dovuto a chi, come il Pontefice, rappresenta un punto di riferimento morale e spirituale a livello globale”.

Ac, Fuci, Meic e Mieac evidenziano: “In un tempo attraversato da guerre, tensioni internazionali, crisi umanitarie, lutti e sofferenze diffuse, la voce del Papa continua a levarsi come un richiamo esigente alla dignità inviolabile di ogni persona, alla centralità del dialogo, alla ricerca instancabile della pace e alla responsabilità condivisa delle nazioni e dei popoli. È una voce che interpella le coscienze e invita tutti, a partire da chi esercita ruoli di governo, a scelte lungimiranti e orientate al bene comune”.

Come associazioni laicali impegnate nella vita ecclesiale e civile del Paese, Ac, Fuci, Meic e Mieac, “in piena sintonia” con i vescovi, avvertono” il dovere di sostenere con convinzione questo magistero, che non si presta a strumentalizzazioni, ma chiede ascolto, discernimento e responsabilità”.

“A Papa Leone XIV rinnoviamo dunque la nostra piena comunione ecclesiale, il sostegno convinto e la preghiera, affinché il suo ministero possa continuare a essere segno di unità, strumento di pace e testimonianza credibile del Vangelo nel mondo contemporaneo”, concludono Ac, Fuci, Meic e Mieac.

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