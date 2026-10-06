Maltempo: Protezione civile, “temporali sulle Regioni tirreniche. Allerta gialla in Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Toscana”

“Il transito di una depressione sul Tirreno porterà un peggioramento sulle Regioni centrali tirreniche con rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere. Inoltre, dal pomeriggio di domani, una perturbazione atlantica si avvicinerà all’Italia interessando inizialmente Liguria e Toscana, con precipitazioni localmente intense”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso un “avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dal tardo pomeriggio di oggi, martedì 6 ottobre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lazio, specie settori meridionali, e Campania. Dal pomeriggio di domani si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Liguria, in estensione alla Toscana”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica”.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 7 ottobre, allerta gialla su gran parte di Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e su parte di Toscana.

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