Disabilità: Fish lancia “Tra giungla e deserto”, percorso formativo per le famiglie su diritti e servizi

“Troppo spesso i familiari delle persone con disabilità sono lasciati soli ad affrontare un groviglio burocratico sfibrante o un vuoto di risposte da parte delle istituzioni”. Lo dichiara Vincenzo Falabella, presidente della Fish (Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie), presentando “Tra giungla e deserto: informati sui diritti e sulle opportunità”, percorso formativo rivolto ai familiari di giovani e adulti con disabilità, promosso nell’ambito del progetto “Insieme per l’indipendenza”. Il titolo richiama la “giungla” della burocrazia e il “deserto” della scarsità di risorse. Il primo percorso è un ciclo di quattro webinar, il mercoledì dalle 17 alle 19, dal 21 ottobre all’11 novembre: dalla mappa delle norme al Progetto di vita previsto dal decreto legislativo 62 del 2024, fino al ruolo dei caregiver e al “sottile confine fra affetto, attenzione, cura e lavoro (non pagato) insostenibile”. Il secondo prevede workshop territoriali in Calabria, Lombardia, Puglia, Veneto e Umbria, tra novembre e dicembre, per gruppi di al massimo 15 partecipanti, dalla condivisione dei problemi all’elaborazione di proposte concrete. “Conoscere i propri diritti e le opportunità esistenti è il primo, fondamentale passo per farli rispettare e per costruire insieme un sistema di tutela effettivo, inclusivo e davvero su misura per la persona e la sua famiglia”, sottolinea Falabella. Per partecipare è necessaria l’iscrizione.

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