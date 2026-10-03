San Francesco: San Miniato, mostra “Tesori Svelati” in occasione degli ottocento anni della morte del Santo

Domenica 4 ottobre, a partire dalle 16.30, il Convento dei Frati Minori di San Miniato ospiterà “Tesori Svelati – Argenti e parati della sacrestia del Convento di San Francesco a San Miniato”. L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Al centro della mostra saranno argenti, tessuti, parati e arredi liturgici di pregevole manifattura fiorentina e toscana, testimonianze di una storia secolare fatta di devozione, committenza artistica e cura del patrimonio. Particolare rilievo assumono i reliquiari nei quali sono custoditi frammenti del saio, del cingolo e delle ceneri del Santo d’Assisi. La giornata prenderà il via alle 16.30 con la presentazione della mostra e i saluti istituzionali. Interverranno Maria Grazia Tampieri, funzionaria della Soprintendenza di Pisa e Livorno, e Claudio Casini, storico dell’arte. Alle 18 sarà celebrata la Santa Messa presieduta da mons. Giovanni Paccosi, vescovo di San Miniato. Nel corso della celebrazione si terrà la tradizionale accensione della lampada votiva da parte del sindaco. Per l’occasione sarà possibile visitare nell’ex frantoio il “museo per Francesco”, spazio nel quale arte e spiritualità francescana si incontrano attraverso differenti linguaggi e sensibilità artistiche. Nella Chiesa sarà invece visitabile l’esposizione dedicata alla vita di San Francesco, realizzata dai pittori dell’Unione cattolica artisti italiani di San Miniato, con opere ispirate al celebre ciclo francescano della Basilica Superiore di Assisi.

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