Intervento Papa: card. Repole (Piemonte), “tutti i popoli della Terra” hanno trovato in Leone XIV “un padre buono”

(Foto E. Giannese)

“La Chiesa piemontese si unisce ai sentimenti di affetto e alla preghiera della Chiesa italiana per il Papa”. Lo afferma il card. Roberto Repole, arcivescovo di Torino e presidente della Conferenza episcopale piemontese, nel messaggio diffuso dopo l’annuncio dell’intervento chirurgico al quale Papa Leone XIV si sottoporrà nei prossimi giorni. “Credo che tutti i popoli della Terra stiano stringendosi a Leone XIV con il medesimo sentimento, perché hanno trovato in questo Papa un padre buono, ciò che è indispensabile al mondo”, prosegue il porporato, che aggiunge: “Gli sono particolarmente vicino insieme al Collegio dei Cardinali e mi faccio portatore dell’affetto di tutti i piemontesi”. Il cardinale invita infine a diffondere le parole del card. Matteo Zuppi, presidente della Cei: “Siamo una famiglia: Santo Padre, non è solo!”.