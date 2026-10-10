Vescovi Marche: a Santa Maria di Leuca per “una settimana di fraternità sui passi di don Tonino Bello”

Si è conclusa ieri la settimana di fraternità che ha riunito i vescovi delle Marche a Santa Maria di Leuca dal 5 al 9 ottobre. Ospiti della Casa per ferie Maris Stella del santuario di Santa Maria de Finibus Terrae, i vescovi hanno vissuto giornate di preghiera, condivisione e riposo, lontano dagli impegni ordinari delle rispettive diocesi. La settimana di fraternità – spiega un comunicato diffuso dalla segreteria della Conferenza episcopale marchigiana – è un appuntamento che la Conferenza episcopale marchigiana rinnova ogni anno con uno scopo preciso: dare ai vescovi il tempo di stare insieme non per decidere, ma per conoscersi, pregare e ascoltarsi. “Le celebrazioni quotidiane, la Liturgia delle Ore, i pasti condivisi e i lunghi tratti di viaggio percorsi insieme hanno rafforzato un legame che va oltre la collaborazione istituzionale: una fraternità episcopale vissuta come dono reciproco, che si riflette poi nel servizio alle Chiese locali e nel lavoro comune della Conferenza regionale”. Il filo conduttore è stata la figura del venerabile don Tonino Bello, nato ad Alessano e vescovo di Molfetta, che proprio al santuario di Leuca giungeva ogni anno pellegrino con i suoi giovani. I vescovi hanno sostato in preghiera sulla sua tomba nel cimitero di Alessano, accolti da don Luigi Ciardo, e hanno visitato la casa natale. Il viaggio si è concluso venerdì con una sosta a Molfetta, la città di cui don Tonino fu pastore per undici anni. Un momento particolarmente significativo è stato l’incontro di mercoledì 7 ottobre a Santa Cesarea Terme con i vescovi della Conferenza episcopale pugliese, riuniti in quei giorni per gli esercizi spirituali. “Abbiamo vissuto giorni semplici e belli”, ha commentato mons. Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata, al rientro. “Camminare insieme sui luoghi di don Tonino, incontrare i confratelli di Puglia, essere accolti con tanta cordialità dalle comunità del Salento ci ha ricordato che la Chiesa è prima di tutto una famiglia. Torniamo nelle nostre diocesi più uniti tra noi e più grati per il dono della fraternità”.

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