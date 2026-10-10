Medici cattolici: Savona, a Liliana Segre il Premio speciale Cronin. Nel pomeriggio la cerimonia

È in programma per il pomeriggio di oggi, sabato 10 ottobre, la cerimonia del “Premio Cronin – Concorso letterario nazionale per Medici chirurghi e odontoiatri”, a cura della sezione di Savona dell’Associazione medici cattolici italiani. Per l’occasione il “Cronin” attribuirà il Premio speciale 2026 alla senatrice a vita Liliana Segre per essere “custode della memoria contro l’indifferenza”. Superstite dell’Olocausto e cresciuta in una famiglia atea di ascendenza ebraica, Segre è presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. È cittadina onoraria di numerosi Comuni italiani, fra cui, in Liguria, Savona, Genova e Rapallo.

L’evento, ospitato dalle 17 al Teatro Gabriello Chiabrera, si svolgerà in collaborazione con l’Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri di Savona e l’Associazione nazionale Ex deportati nei campi nazisti (Aned) e con i patrocini della diocesi di Savona-Noli, della Regione Liguria e della Città di Savona.

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