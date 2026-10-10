Economia di guerra e infanzia negata: Quarto Oggiaro, domani la marcia della pace

(Foto Fondazione Arché)

Domenica 11 ottobre le associazioni e la cittadinanza di Quarto Oggiaro torneranno a sfilare insieme. La sesta edizione della manifestazione affronta in modo diretto il legame tra le risorse destinate al riarmo e le conseguenze che gravano su bambini e bambine, mettendo al centro del dibattito il tema “Economia di guerra = infanzia negata”.

Il ritrovo per partecipanti e famiglie è fissato per le 14.45 presso Spazio Q in via Valtrompia 45/a, da cui la marcia prenderà il via alle 15. L’avvio vedrà i saluti istituzionali e l’introduzione al tema dell’anno affidata a p. Giuseppe Bettoni, presidente di Fondazione Arché. Il corteo si snoderà lungo le strade del quartiere per raggiungere, attorno alle 16.30, la sede dell’associazione Quarto Oggiaro Vivibile in via Carolina Invernizio.

Ad accompagnare il cammino sarà il collettivo Carnia per la Pace, con cui verrà srotolato il lungo sudario recante i nomi di tutte le bambine e i bambini uccisi a Gaza. Un’azione simbolica pensata per richiamare la responsabilità condivisa di fronte ai drammi vissuti dall’infanzia nei territori segnati dai conflitti armati.

“Questa marcia nasce dalla volontà delle realtà locali di non voltarsi dall’altra parte di fronte all’impatto dei conflitti sulle giovani generazioni”, sottolinea Giorgio Ferrante, portavoce di Vill@perta, tra i promotori dell’iniziativa al fianco di Fondazione Arché. “Scendere in strada insieme significa riaffermare il valore della solidarietà e chiedere che le risorse vengano destinate all’educazione e ai servizi per la cittadinanza, anziché alle spese militari”.

All’arrivo la manifestazione proseguirà con laboratori per ragazze e ragazzi, testimonianze e momenti di confronto. Saranno presenti operatrici e operatori di Emergency con un banchetto per raccogliere firme per la proposta di legge “Io obietto”, oltre a uno spazio musicale curato dal collettivo Canta Fino a 10. A conclusione del percorso ci sarà un rinfresco offerto dal Comitato Socio Coop e dal Municipio 8, mentre alle 21 la parrocchia di Santa Lucia ospiterà uno spettacolo teatrale dedicato a San Francesco, figura di pace e dialogo.

Fondata nel 1991 da padre Giuseppe Bettoni, Fondazione Arché Ets si prende cura di bambini e famiglie vulnerabili nella costruzione dell’autonomia sociale, abitativa e lavorativa offrendo servizi di supporto e cura a Milano, a Roma e a San Benedetto del Tronto.