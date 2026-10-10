Amoris laetitia: la teologa Mazzini, “i giovani non vedono molte testimonianze di persone felici tra noi che siamo sposati”

“Sono convinta che, data la sensibilità contemporanea, uno dei motivi del calo del numero dei matrimoni sia dovuto al fatto che i giovani non vedono molte testimonianze di persone felici tra noi che siamo sposati”. Lo ha sottolineato la teologa argentina María Marcela Mazzini, intervenendo oggi in Vaticano all’incontro sui dieci anni di “Amoris laetitia”. Mazzini propone di leggere i primi anni di matrimonio “come una vera e propria mistagogia del sacramento celebrato”: “Ciò che è stato celebrato davanti all’altare deve prendere corpo in una cucina, in una camera da letto, nel pianto di un figlio, in un conto in banca, in una discussione e in una riconciliazione”. Tra i nodi critici indica la comunicazione, l’organizzazione della vita comune, l’economia e la sessualità, precisando che “ciò che è decisivo non è l’assenza di conflitto, ma la capacità di fare squadra, riconoscere lo sforzo dell’altro e ricucire il legame”. E avverte: “La comunione cristiana non può mai essere confusa con il dominio, l’abuso o il sacrificio unilaterale”. Ad accompagnare le giovani coppie dovrebbero essere sposi “che da tempo riconoscono i propri limiti e le proprie ferite e che, nonostante ciò, trovano pienezza nel sacramento”. Infine, la teologa ribalta la prospettiva: “Una ricezione veramente sinodale esige che ci chiediamo anche cosa impara la Chiesa quando ascolta la loro esperienza di fede”.

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