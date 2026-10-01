Riviste: lavialibera, nel nuovo numero un dossier dedicato alla “criminalità riorganizzata”

Decine di miliardi di euro che si muovono dall’Europa verso sistemi bancari offshore o cinesi, 433 società cartiere, 5 miliardi di euro di fatture e circa un miliardo di Iva evasa. Sono alcuni dei numeri che raccontano la trasformazione della criminalità organizzata al centro del nuovo numero di lavialibera, periodico di Libera e Gruppo Abele, dedicato alla “criminalità riorganizzata”.

Nell’inchiesta sull’underground banking cinese, un’indagine della procura di Ancona ha individuato 433 società cartiere, di cui 391 in Lombardia, 18 in Toscana e 8 in Veneto, che avrebbero emesso fatture per complessivi 5 miliardi di euro, utilizzate da circa 60mila finte imprese italiane. La Guardia di finanza ha calcolato un’evasione di 620 milioni di euro di Iva. Gli indagati sono 281, tra cui 235 cittadini cinesi e 29 italiani. Nella camera di un albergo di Cinisello Balsamo è stato trovato oltre 1 milione di euro in contanti, più di quanto una filiale bancaria di provincia gestisce in un’intera giornata. Altri casi sono raccontati nella mappa degli “sportelli bancari” clandestini pubblicata sul numero: a Napoli sono stati sequestrati 21 milioni di euro a 16 aziende; a Chiari sono state individuate 41 società cartiere per fatture false pari a 200 milioni di euro; a Milano un circuito clandestino aveva emesso fatture per oltre 134 milioni, trasferendo circa 80 milioni all’estero. Un altro sistema, a Prato, secondo gli investigatori, avrebbe movimentato tra 80 e 100 milioni di euro l’anno per almeno tre anni. A Rovato (Br), Padova e Verona, altre banche clandestine per un giro di trasferimenti in Cina di almeno 60 milioni di euro.

Nel dossier de lavialibera l’intervista a Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia, che richiama l’attenzione sulla dimensione transnazionale dei traffici e sulla circolazione clandestina di enormi volumi finanziari: decine di miliardi di euro si muovono clandestinamente, sottraendo risorse alla fiscalità e alimentando circuiti paralleli.

Il dossier segue inoltre la nuova geografia della cocaina, con quattro raffinerie clandestine scoperte in Italia in meno di un anno, a Fucecchio, Sant’Agata del Bianco, Foligno e Latina.

Don Luigi Ciotti dedica il suo intervento a Denise Garofalo, figlia di Lea, testimone di giustizia uccisa dalla ‘ndrangheta, morta suicida dopo diciassette anni di protezione e isolamento, per lanciare un appello esplicito a riformare le politiche di protezione dei testimoni. “La criminalità non uccide solo nel momento in cui spara o elimina un corpo. Esiste una violenza mafiosa ‘differita’ che agisce sottotraccia per anni, insinuandosi come un veleno nei meandri dell’anima – scrive nel suo editoriale –. Se la morte di Denise non segna l’inizio di una revisione profonda delle politiche di protezione dei testimoni, allora abbiamo perso tutti”.

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