Arbovirosi: Iss, 330 casi confermati di Dengue, 28 di Chikungunya, 727 di West Nile

Dal 1° gennaio al 29 settembre 2026 al sistema di sorveglianza nazionale dell’Istituto superiore di sanità-Iss risultano 330 casi confermati di Dengue: 59 di questi sono autoctoni mentre tutti gli altri casi sono associati a viaggi all’estero, nessun decesso. Sono inoltre stati registrati 28 casi confermati di Chikungunya: 1 di questi casi è stato identificato come autoctono mentre tutti gli altri sono associati a viaggi all’estero, nessun decesso, e 3 casi di Zika virus, tutti associati a viaggi all’estero, nessun decesso. Lo afferma l’aggiornamento settimanale della dashboard.

Per quanto riguarda il West Nile virus, il decimo bollettino settimanale registra 727 casi confermati di infezione da West Nile Virus (Wnv) nell’uomo (700 nel report precedente), di cui 383 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva (di cui 5 casi importati: 1 Maldive, 1 Francia, 1 Belgio, 1 Grecia e 1 Olanda), 93 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 247 casi di febbre (1 caso importato da Burkina Faso), 3 casi con altri sintomi e 1 caso asintomatico.

Tra i casi confermati sono stati notificati 54 decessi (di cui uno in un caso importato). La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive autoctone finora segnalate e confermate, è pari al 14,0% (nello stesso periodo del 2025, 14,4%) Lo scorso anno nello stesso periodo erano 718 i casi segnalati con 49 decessi.

Nello stesso periodo sono stati segnalati 15 casi di Usutu virus (8 Lombardia, 1 Emilia-Romagna, 1 Marche, 2 Lazio, 1 Piemonte, 2 Veneto).

Salgono a 83 le Province con dimostrata circolazione del Wnv appartenenti a 19 Regioni (nello scorso bollettino erano 82 province in 19 regioni).

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /