Vita nascente: Giaveno, il centro “L’Annunciazione” il decennale della “Culla per la vita” con un concorso letterario e un convegno

Per celebrare i dieci anni della “Culla per la vita” di Giaveno e della Fondazione “Il cuore in una goccia”, il Centro accoglienza alla vita “L’Annunciazione” promuove l’iniziativa “Il mio tesoro” che si terrà a Giaveno il prossimo 31 gennaio, in collaborazione con la parrocchia San Lorenzo Martire di Giaveno, il Gruppo letterario Inkiostri, Federvita Piemonte, il Centro studi Silvio Pellico e con il patrocinio della Città di Giaveno e dell’Unione cattolica della stampa italiana del Piemonte.

In programma – viene spiegato in un comunicato – l’organizzazione un convegno, a cui prenderanno parte illustri relatori, abbinato ad un concorso letterario fantasy per ragazzi e giovani il cui tema è “Due cuori, un respiro”.

L’evento vuole essere un invito, per tutti, all’approfondimento sul tema della tutela della vita nascente e, per i giovani autori, un invito a raccontare, attraverso il linguaggio della narrativa fantastica, il legame profondo e simbolico tra madre e figlio. Per entrambe le sezioni è possibile partecipare con uno scritto collettivo (due o più autori); il racconto, da consegnare entro l’8 dicembre prossimo, deve essere inedito e in lingua italiana, della lunghezza massima di 10.000 caratteri spazi inclusi.

Il Caav “L’Annunciazione” di Giaveno, organizzazione di volontariato da anni impegnata nel sostegno alla maternità e alla genitorialità, rinnova il proprio impegno a favore della vita in occasione del decennale della “Culla per la vita” di Giaveno, inaugurata nel 2015 e tuttora unica realtà attiva in Piemonte. Per la realizzazione dei progetti di sostegno alla maternità, il Caav, oltre che con i servizi sociali e le associazioni del territorio, collabora stabilmente con la Fondazione “Il cuore in una goccia” onlus, ente benefico che affianca le famiglie che affrontano, in gravidanza, una diagnosi di patologia del proprio bambino offrendo sostegno medico, familiare, spirituale, psicologico e solidale, lungo tutte le fasi della gravidanza. La Fondazione è attiva in tutta Italia e, in particolare, presso il Policlinico Gemelli di Roma. Presso la sede del Caav è operativo uno sportello della Fondazione, dedicato alle maternità difficili, unico riferimento del Piemonte.

