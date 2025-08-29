Diocesi: Oria, la preghiera per la pace nel nome di San Barsanofio, il 30 agosto, con mons. Pisanello

È in programma per sabato 30 agosto, alle ore 18, nella cattedrale dell’Assunta di Oria, la celebrazione del pontificale nel giorno della solennità del patrono della diocesi, San Barsanofio di Gaza. “Sarà un’occasione propizia per chiedere insieme il dono della pace nel mondo e in particolar modo a Gaza, terra in cui il Santo visse e operò”. Si legge nella comunicazione del vescovo di Oria, mons. Vincenzo Pisanello, a tutta la comunità diocesana, presbiterio e fedeli, invitando alla partecipazione. L’appello alla speciale preghiera nella solennità di San Barsanofio segue la veglia diocesana di preghiera per la pace, svoltasi lo scorso 24 luglio con la partecipazione particolare di molti giovani provenienti dai comuni della diocesi.

