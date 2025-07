Politica e società: Roma, domani la presentazione del Rapporto “Amministratori sotto tiro” di Avviso Pubblico

Sarà presentata domani, martedì 8 luglio, alle ore 11, a Roma, presso la sede della Federazione nazionale della Stampa italiana, in via delle Botteghe Oscure, 54, I° piano (Sala Walter Tobagi) e in diretta streaming sul canale YouTube di Avviso Pubblico, la quindicesima edizione del Rapporto “Amministratori sotto tiro”.

Il programma prevede i saluti del presidente di Avviso Pubblico, Roberto Montà, e di Vittorio di Trapani, presidente della Fnsi. Seguirà la presentazione dei principali dati del Rapporto con Claudio Forleo, curatore del dossier e responsabile dell’Osservatorio parlamentare di Avviso Pubblico e Andrea Carboni, direttore analisi di Acled (Armed Conflict Location & Event Data). A seguire gli interventi di Pietro Grasso, presidente della Fondazione Scintille di Futuro, Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare antimafia, e del sottosegretario al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro. A moderare l’incontro il coordinatore nazionale di Avviso Pubblico, Pierpaolo Romani.

In sala diversi amministratori e amministratrici locali provenienti da tutta Italia, che hanno subito minacce e aggressioni.

Molte le novità di questa nuova edizione che, oltre a raccontare e analizzare i fatti avvenuti nel corso del 2024 in Italia, mette insieme i dati di minaccia e violenza nei confronti di amministratori locali, funzionari, dipendenti pubblici e personale della Pubblica Amministrazione relativi agli ultimi quindici anni. Un lavoro complesso che prova a mostrare cosa è accaduto nel nostro paese dal 2010 ad oggi e come sono cambiate le modalità e le tipologie di aggressione nei confronti dei rappresentanti politici locali.

Il rapporto si arricchisce inoltre, come negli ultimi due anni, di una sezione speciale sui casi di violenza politica a livello internazionale. A realizzarlo è Acled, organizzazione non governativa che monitora gli scenari di conflitto e violenza internazionale e raccoglie informazioni su date, attori, luoghi, vittime e tipologie di tutti gli eventi di violenza politica nel mondo. L’obiettivo è quello di ampliare l’analisi provando a mappare il fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali anche in Europa.

Infine nel report di quest’anno vengono raccontate le storie di dieci amministratori sotto tiro di ieri e di oggi. Dieci storie simboliche – dai casi più recenti a quelli più lontani nel tempo, in testo e in video – di donne e uomini lasciati troppo spesso soli di fronte alla brutalità criminale e alla violenza politica. Sono loro, infatti, i veri protagonisti di questa edizione che racconta un’Italia dei piccoli Comuni sotto tiro.

Comunità locali che andrebbero tutelate e protette dalle pressioni mafiose, con misure concrete. Perché quando un sindaco viene intimidito, aggredito e isolato, a rischiare di cedere pezzi di democrazia e diritti sociali, sono tutti i cittadini.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /