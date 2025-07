Noticum: focus sui missionari a Cuba e sulle povertà e le speranze nell’isola caraibica

È online il numero di luglio-agosto di Noticum, la rivista digitale della fondazione Missio. Su questo numero, in primo piano, l’incontro dei missionari a Cuba, con interviste e situazioni su un’isola in difficoltà sotto molti punti di vista, primo fra tutti il problema della mancanza di generi alimentari. Nelle pagine a seguire: la beatificazione a Roma di Floribert Bwana Chui, giovane della Repubblica democratica del Congo; l’incontro con i missionari dell’Operazione Mato Grosso a Piagù, in Trentino; Giubileo e debito ecologico. Quindi le pagine continentali di Africa, America latina e Asia, con l’evolversi della situazione in Iran e a Gaza, Missio Km zero con l’esperienza missionaria di un gruppo di famiglie; Profezia e speranza, la riflessione biblica di Sandro Gallazzi e Anna Maria Rizzante, l’ultima pagina del direttore don Sergio Gamberoni che racconta di Marcell Dechelette, un Piccolo fratello di Gesù che vive in un quartiere povero de l’Avana. Qui per leggere e scaricare la rivista. Sotto, una delle testimonianze missionarie raccolte a Cuba, a cura di Paolo Annechini.

