Diocesi: Cassano all’Jonio, giovedì presentazione del volume “Misericordia e giustizia. I mafiosi sono nostri fratelli?”

“Misericordia e giustizia. I mafiosi sono nostri fratelli? Atti della tavola rotonda a 10 anni dalla visita di Papa Francesco a Cassano All’Ionio“. Questo il titolo di un volume curato da don Michele Munno, direttore dell’Istituto Teologico Calabro che sarà presentato giovedì 10 luglio alle 19, nella basilica minore Santa Maria del Lauro di Cassano all’Jonio, nel contesto della IV edizione di “Calabria Teologica – Vivere la fede qui e ora”. Il curatore del volume si confronterà con don Marcello Cozzi, in un dialogo dal titolo “C’è giustizia nella misericordia?”. Si tratta della terza tappa della rassegna dei teologi calabresi organizzata, con una nuova modalità che coinvolge in modo più diretto le diocesi calabresi, prevista per l’estate del 2025. La finalità non è solo quella di presentare le pubblicazioni più recenti dei teologi calabresi, ma quella di stimolare il dialogo tra teologia, attualità e vita concreta. Concluderà i lavori mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio.

