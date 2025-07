Cooperazione sociale: Roma, domani alla Lumsa il convegno “Per un welfare sostenibile – Il valore che tiene insieme le comunità”

Si svolgerà a Roma martedì 8 luglio, dalle ore 9.30 alle 13, all’Università Lumsa in via di Porta Castello 44, nella sala Giubileo, il convegno “Per un welfare sostenibile – Il valore che tiene insieme le comunità”, una giornata dedicata all’apporto fondamentale e al valore dell’attività di welfare solidale che svolge la cooperazione sociale nel nostro Paese e nelle comunità locali.

Obiettivo del convegno – organizzato da Agci Imprese sociali Lazio-Associazione generale Cooperative italiane, Confcooperative-Federsolidarietà Lazio, Legacoopsociali Lazio – è, a partire dalla legge 381/1991, valorizzare e raccontare l’azione puntuale della Cooperazione sociale, quindi la realtà concreta del movimento cooperativo e dell’impresa sociale, fornendo in collaborazione con la Lumsa, riflessioni e studi ad hoc, segnatamente per le Pubbliche Amministrazioni.

Per Marco Olivieri, presidente di Agci Lazio, “sarà una giornata dedicata all’apporto fondamentale e al valore dell’attività di welfare solidale che svolge la Cooperazione sociale nel nostro Paese e nelle comunità locali. Dalla complessità dell’organizzazione interna alle varie, indispensabili certificazioni e le valutazioni di qualità del servizio da offrire, alla formazione di alto livello per i propri operatori con rilevanti professionalità, si metterà in luce il lavoro estremamente significativo delle cooperative, dove le attività svolte a favore delle persone non possono assolutamente interrompersi. Ogni euro speso e investito dalle Pubbliche Amministrazioni per il sociale registra, peraltro, un effetto moltiplicatore in chiave occupazionale e di integrazione non solo per le persone svantaggiate o con disabilità, ma per l’intera società e la sua coesione”.

Il programma prevede alle ore 9.30 i saluti di Francesco Bonini, rettore della Lumsa. Alle ore 10 aprirà gli interventi Luciano Pantarotto, presidente Confcooperative-Federsolidarietà Lazio, con la relazione di Filippo Giordano, direttore del Dipartimento Giurisprudenza, Economia e Lingue moderne della Lumsa, su “Narrazione della cooperazione sociale”.

Alle ore 11 si passerà al panel dedicato alle buone pratiche, con Ornella Guglielmino, direttore della Direzione regionale Inclusione sociale della Regione Lazio; Michela Micheli, direttore del Dipartimento Politiche sociali e Salute di Roma Capitale ,e Daniela Moretti, del Forum Terzo Settore del Lazio. Modera e coordina Anna Vettigli (Legacoopsociali Lazio).

Seguiranno alle 12 gli interventi istituzionali, introdotti da Marco Olivieri, presidente di Agci Lazio Imprese sociali, di Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali (in attesa di conferma); Massimiliano Maselli, assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio; Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale (in attesa di conferma); Barbara Funari, assessore alle Politiche sociali e alla Salute di Roma Capitale; Lamberto Bertolè, assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano.

