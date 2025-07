Anziani: Auser, continua la campagna “Aperti per ferie”

(Foto: Auser)

Nelle settimane più calde dell’anno, così come nei giorni di clima più mite, Auser è vicina agli anziani per trascorrere insieme l’estate.

Passeggiate, compagnia telefonica, consegna a casa di spesa e farmaci, trasporto sociale ma anche incontri culturali, musica, ballo, merende, gite e soggiorni estivi nelle località turistiche di mare o montagna e tante occasioni piacevoli nelle sedi climatizzate “aperte per ferie”, magari gustando insieme una fetta d’anguria, un gelato o sorseggiando una bibita fresca.

Continua su tutto il territorio nazionale la campagna estiva “Aperti per ferie”, rivolta agli anziani, per aiutarli a vivere questa stagione dell’anno in modo sereno, ma soprattutto non da soli.

Da Nord a Sud, le associazioni Auser sono “aperte per ferie”, al servizio della comunità.

Da Aosta, dove è attivo il servizio di ascolto e prossimità “Filo d’Argento”, che garantisce una risposta concreta a chi ha bisogno di compagnia, supporto, o semplicemente di sapere che c’è qualcuno disposto ad ascoltare, a Taranto, dove la sede Auser nel quartiere Tamburi è sempre aperta per garantire compagnia e socialità.

Da Terni, dove insieme ad Ancescao, Auser ha attivato il servizio “Fresca Estate” che propone gite giornaliere al lago di Piediluco, grazie alle quali gli anziani possono rilassarsi nella natura, partecipare ad attività sociali e ricreative curate dai volontari e dai giovani del Servizio Civile Universale, fino a Bovalino, in Calabria, dove volontari e volontarie sono a disposizione di anziani fragili e persone con difficoltà di movimento, permettendo loro di godersi una giornata al mare e un bagno ristoratore.

Da Castelnuovo di Sotto, in provincia di Reggio Emilia, dove il progetto “Bar Auser” favorisce la socialità degli anziani, specie di quelli che vivono da soli, permettendo loro di consumare una colazione o uno spuntino insieme con una bibita fresca e tanta allegria, fino a Genova, dove i centri sociali Auser della città garantiscono spazi comuni con giochi, laboratori, tombolate, merende, spettacoli, ballo, musica e tanto altro.

Le iniziative sono molte e differenti da città a città: sul sito web www.auser.it/apertiperferie è possibile consultare la sezione “Dalla A alla Z – Le iniziative degli enti locali e del volontariato contro l’emergenza caldo”. Un elenco, costantemente aggiornato e in ordine alfabetico, di tutto quello che le amministrazioni locali e il volontariato e le sue reti realizzano per aiutare gli anziani ad affrontare i rischi legati alla solitudine e agli effetti del caldo.

Inoltre, sul sito è disponibile la Guida Auser per vivere l’estate sereni, sicuri e informati.

“Auser non si ferma d’estate e con la sua rete di prossimità è vicino ai cittadini più deboli e fragili – sottolinea il presidente nazionale Domenico Pantaleo –. Siamo in campo con i nostri volontari e la nostra rete sul territorio, ma le richieste che ci giungono sono tantissime ed abbiamo bisogno di volontari per poter dare una risposta a tutti. Più volontari disponibili potrebbero consentirci di rispondere in maniera ancora più capillare a tanti anziani che specie in estate soffrono ancora di più la solitudine, la mancanza di servizi primari e anche il caldo. Essere comunità solidale significa in estate, quando le città si svuotano, garantire felicità, opportunità di svago e assistenza per chi vuole continuare a vivere una vita piena e significativa”.