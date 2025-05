Giubileo 2025: Università Cattolica, il 4 maggio a Roma un evento e una mostra sulle pratiche di viaggio spirituale e l’impatto sui territori

Si terrà mercoledì 4 giugno, alle ore 11, nella sede di Roma dell’Università Cattolica, presso la Sala Italia del Centro Congressi Europa (in Largo F. Vito, 1), l’evento “Giubileo 2025. Pratiche di viaggio spirituale e impatto sui territori”, organizzato da “Cattolicaper il Turismo”, network di lavoro che vede collaborare ricercatori e professionisti del settore del turismo, assieme a Certa-Centro di ricerca sulla televisione e gli audiovisivi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il supporto di Publitalia ’80.

La giornata si articola in due momenti. Il primo è intitolato “Il Giubileo della Speranza tra senso religioso, dimensione comunicativa e impatto culturale”: dopo l’introduzione e i saluti di Mario Cesare Gatti, direttore dell’Area Ricerca e Sviluppo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, di Massimo Scaglioni, coordinatore di “Cattolicaper il Turismo”, e di Matteo Cardani, direttore generale di Marketing e & Ad Operations di Publitalia ’80, vi saranno gli interventi di mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Azione Cattolica italiana, Luca Bruschi, direttore dell’Associazione europea delle Vie Francigene, Giovanni Gazzaneo, presidente della Fondazione Crocevia, Danilo Zardin, curatore della mostra “Giubilei. Il perdono che ridona la vita”.

Nel corso della discussione Anna Sfardini, responsabile delle Attività di ricerca di Certa, illustrerà i primi risultati della ricerca realizzata dal Centro sul racconto mediatico del Giubileo della Speranza e su come oggi possa essere inteso un “turismo spirituale” o religioso.

Con la seconda tavola, dal titolo “Il Giubileo della Speranza e l’impatto turistico sui territori”, moderata da Dario Maltese, giornalista e conduttore televisivo di Mediaset, ci si confronterà, a poco più di cinque mesi dall’apertura delle Porte Sante, sull’impatto di un grande evento per il territorio romano, regionale e nazionale.

Ne discuteranno Simona Renata Baldassarre, assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della famiglia, Servizio civile della Regione Lazio, Ilenia Cardogna, responsabile del Turismo dell’Assessorato al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità della Regione Lazio, su delega dell’assessore Elena Palazzo, Federico Mollicone, presidente della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati, e Alessandro Massimo Nucara, direttore generale di Federalberghi.

Durante la giornata verrà presentata e potrà essere visitata la mostra “Giubilei. Il perdono che ridona la vita’”, a cura di Danilo Zardin con la collaborazione di Cecilia De Carli e Michela Valotti del Centro di Ricerca Crea.

