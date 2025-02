Festa di Sant’Agata: Priorato di Sicilia dei Cavalieri di Malta presente alla processione per l’offerta della cera alla santa

Presenti per l’offerta della cera a Sant’Agata, patrona di Catania, nella giornata di ieri, i Cavalieri di Malta del Priorato di Sicilia. “Rendiamo onore alla donna, alla martire che appartiene alla città di Catania quale radice fondamentale, che inscrive in noi catanesi una trasfigurazione attuale di una tradizione che si rinnova nel tempo e che, nello stesso tempo, si è fatta cultura antica. Tutti noi, – afferma il Gran Priore di Sicilia, Natalina Romania di Piscopo – come lei, dobbiamo lottare contro il dolore, quella tortura emotiva che ci corrode dentro è lei, il giusto esempio da porci innanzi, come vascello d’anima per salvarci dall’odierna empietà”.

