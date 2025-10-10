Lavoro dignitoso: Mlac, domani a Bari una una tavola rotonda su innovazione, diritti, sviluppo del territorio

“Innovazione, diritti, sviluppo del territorio”. Da alcuni anni il Movimento Lavoratori di Azione cattolica (Mlac) celebra la Giornata mondiale per il lavoro dignitoso (in calendario il 7 ottobre) con una tavola rotonda di approfondimento sul tema. La città scelta dal Mlac per l’appuntamento di quest’anno è Bari, la data individuata è sabato 11 ottobre. La novità è che la Delegazione regionale della Puglia ha coinvolto l’intera associazione pugliese nella condivisione, organizzazione e partecipazione all’evento — e soprattutto nella riflessione sulla tematica.

Interverranno all’incontro, in plenaria: don Oronzo Cosi (assistente nazionale del Settore Adulti e del Movimento Lavoratori di Azione cattolica), Eugenio Cascione (direttore di Confcooperative Brindisi) e Giuseppe Bocuzzi (segretario generale della Cisl Bari). A seguire, si terranno alcuni laboratori tematici.

Il concetto di lavoro dignitoso è stato sviluppato più di vent’anni fa dall’Oil (Organizzazione internazionale del lavoro), l’agenzia delle Nazioni Unite specializzata in giustizia sociale e diritti umani: “Il lavoro dignitoso è un’occupazione produttiva e redditizia che fornisce un reddito equo, diritti e protezione sociale, e sostiene una crescita economica sostenibile. È una fonte di dignità e la base per la pace, la giustizia sociale e una maggiore uguaglianza”.

Il percorso ideato dal Mlac regionale della Puglia, partendo proprio da questa definizione dell’Oil, ha coinvolto alcuni gruppi di ragazzi dell’Acr, provenienti da varie diocesi pugliesi, per farli riflettere sulla loro idea di lavoro dignitoso. Lo stesso è stato fatto da gruppi di lavoro composti da Giovanissimi. Queste riflessioni, sintetizzate in due documenti dagli incaricati regionali Acr e Giovani, verranno presentate durante il convegno.

A distanza di secoli, ancora oggi una delle sfide principali e più cruciali è quella di garantire che il lavoro sia davvero dignitoso. Perché è proprio da questa garanzia che tutti gli altri diritti potranno finalmente emergere con forza ed essere rispettati. Diritti che sono anche valori etici: sicurezza, salario adeguato agli orari e alla tipologia di lavoro svolto, libertà di espressione, piena valorizzazione dei talenti di ogni persona.

L’invito a tutti, quindi, è quello di ritrovarsi sabato 11 ottobre alle ore 15.30 presso la Sala Convegni dei Missionari Comboniani a Bari; per chi non potrà partecipare di persona, sarà possibile seguire l’evento in diretta sul canale YouTube del Movimento Lavoratori.

