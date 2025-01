Siria: Capi chiese cristiane, “fase delicata che richiede dialogo, saggezza e riconciliazione”. Ai cristiani, “non siate spaventati”. Alla Comunità internazionale, “revochi le sanzioni”

(Foto AFP/SIR)

Un messaggio all’opinione pubblica siriana per ribadire il ruolo e l’impegno dei cristiani nella costruzione della Siria che verrà e la convinzione che solo il dialogo e la riconciliazione siano gli strumenti necessari per non ricadere nel conflitto, nella frammentazione, nel populismo e nell’isolamento. A scriverlo sono i capi delle Chiese cristiane in Siria in una fase delicata per il Paese, dopo la caduta di Bashar al-Assad, che “richiede saggezza, cooperazione e lungimiranza”. Nel testo i capi cristiani individuano come elementi prioritari “la riconciliazione nazionale e il dialogo come via per l’unità”, nel rispetto dell’identità siriana, che ha nella “diversità etnica, religiosa e culturale una fonte di ricchezza e di forza. Oggi la Siria è chiamata a riconquistare il suo ruolo di membro effettivo nella comunità internazionale e nel panorama del mondo arabo”. Per raggiungere questo obiettivo, i leader cristiani chiedono al nuovo governo di transizione di “avviare un dialogo nazionale che coinvolga tutte le componenti siriane, rafforzi la fiducia e la coesione sociale, affronti le radici del conflitto e riformuli l’identità nazionale siriana sulla base di valori comuni: cittadinanza, dignità, libertà e convivenza. La vendetta e l’odio non costruiscono una patria”. Altro punto evidenziato nel messaggio è “la rimozione delle sanzioni economiche che hanno colpito tutti i cittadini siriani. Questa revoca è necessaria a sostenere il processo di ricostruzione, la ripresa economica e la creazione di posti di lavoro”. Non meno importante, per i capi cristiani, è “la partecipazione alla stesura di una nuova Costituzione per il Paese, chiave per costruire uno Stato democratico moderno. Il processo di stesura della Costituzione – viene ribadito – deve coinvolgere tutte le componenti della società siriana”. La Costituzione deve “rispettare i principi della cittadinanza, garantire i diritti umani, lo Stato di diritto, la separazione dei poteri, il rispetto delle libertà pubbliche e individuali, la libertà di opinione e di credo e il coinvolgimento delle donne”. Il messaggio ribadisce che la Costituzione “deve garantire la neutralità dello Stato nei confronti della religione e delle istituzioni religiose e impedire l’uso strumentale della religione a fini politici e di potere”. Da queste considerazioni discende la visione dei cristiani siriani della Siria che verrà: “La nuova Siria dovrà essere una, sovrana e indipendente, fondata sulla cittadinanza, sulla democrazia e sui diritti umani, dovrà preservare la dignità di ogni cittadino, indipendentemente dalla sua religione, etnia, nazionalità o affiliazione politica”. In particolare, “dovrà coinvolgere le donne e i giovani”. Il testo si chiude con un appello “a tutte le figlie e ai figli della Siria, in patria e all’estero, perché lavorino insieme per realizzare questa visione. Alle nostre figlie e ai nostri figli cristiani chiediamo di non essere spaventati, ma di partecipare attivamente alla vita pubblica, nello spirito del Vangelo. Chiediamo alla comunità internazionale di stare al fianco dei siriani nella ricostruzione della loro patria all’interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti, prevenendo qualsiasi violazione esterna della sovranità nazionale e revocando le sanzioni contro di loro, in modo che possano ricostruire liberamente e in modo indipendente la loro patria e il suo popolo”.