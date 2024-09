Papa a Timor-Leste: alle autorità, “prevalga il desiderio di pace e la politica della mano tesa”

“Voglia il cielo che pure in altre situazioni di conflitto, in diverse parti del mondo, prevalga il desiderio di pace – perché la pace viene dall’unità ed è superiore ai conflitti – e di purificazione della memoria, per chiudere le ferite e sostituire all’odio la riconciliazione e alla contrapposizione la collaborazione!”. Lo ha esclamato il Papa, nel suo primo discorso a Timor-Leste, rivolto alle autorità, alla società civile e al Corpo diplomatico. “Voi siete un popolo che ha sofferto molto ma saggio”, ha aggiunto a braccio, lodando la “politica della mano tesa, che sa anche lottare quando è il momento giusto”. Francesco ha lodato l’”impegno assiduo” del Paese “per giungere a una piena riconciliazione con i fratelli dell’Indonesia, atteggiamento che ha trovato la sua fonte prima e più pura negli insegnamenti del Vangelo. Avete trasformato il dolore in gioia!”. In particolare, il Papa ha apprezzato che “nel ventesimo anniversario dell’indipendenza del Paese, avete recepito come documento nazionale la Dichiarazione sulla Fratellanza umana, affinché – come auspica la Dichiarazione stessa – essa possa venire adottata e inclusa nei programmi scolastici. Questo è fondamentale: il processo educativo”. “Proseguire con rinnovata fiducia nella sapiente costruzione e nel consolidamento delle istituzioni della vostra Repubblica, in modo che i cittadini si sentano effettivamente rappresentati ed esse siano pienamente idonee a servire il popolo di Timor-Leste”, la consegna di Francesco: “Ora, infatti, davanti a voi si è aperto un nuovo orizzonte, sgombro da nuvole nere, ma con nuove sfide da affrontare e nuovi problemi da risolvere. La fede, che vi ha illuminato e sostenuto nel passato, continui a ispirare il vostro presente e il vostro futuro”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /