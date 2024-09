Padre Pio: per la festa liturgica le iniziative al Santuario di San Salvatore in Lauro a Roma

I fedeli si preparano a celebrare la festa di San Pio da Pietrelcina in diverse parti del mondo. A Roma, presso il Santuario di San Salvatore in Lauro, centro di riferimento per i Gruppi di Preghiera di Padre Pio attivi nella diocesi di Roma e importante nucleo di diffusione della spiritualità del Santo di Pietrelcina, di cui conserva importanti reliquie, una serie di iniziative in programma. “Una grande festa che ormai da vent’anni si svolge nel cuore di Roma, accompagnati e sostenuti dai Volontari della Protezione civile che vedono in San Pio da Pietrelcina il loro patrono e il loro protettore. Numerosissimi sono i fedeli che accorrono da tutto il Lazio per festeggiare in piazza San Salvatore in Lauro il taumaturgo di Pietrelcina, ogni 23 settembre, spiega mons. Pietro Bongiovanni, parroco di San Salvatore in Lauro e coordinatore dei gruppi di Padre Pio della regione Lazio, nonché assistente della Protezione civile nazionale. Le celebrazioni inizieranno venerdì 13 settembre con la solenne novena in preparazione alla festa, mentre sabato 14 settembre si terrà la Festa dell’Esaltazione della Santa Croce, con l’esposizione delle reliquie della Passione. Alle ore 17,00 la Via Crucis, seguita alle 18.00 dalla Messa Solenne presieduta dal card. Dominique Mamberti, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Domenica 15 settembre sarà la volta della Commemorazione della Madonna Addolorata, con il Santo Rosario e i vespri cantati che faranno da preludio alla Messa Solenne presieduta dal card. Angelo Comastri. Durante le celebrazioni, poi, l’arte si unirà alla spiritualità con, lunedì 16 settembre, la cantante Alma Manera che si esibirà con due brani composti dal Maestro Stelvio Cipriani, tratti dall’opera musical “Maria di Nazareth…una storia che continua”: Maria Innamorata e il Magnificat. Giovedì 19, invece, il mezzo soprano Alessandra Ragusa si esibirà con due brani: Figlio mio e il Magnificat di Monsignor Frisina. Venerdì 20 settembre il Santuario esporrà la reliquia del sangue di San Pio e alle ore 18.00 si terrà la Messa Solenne presieduta da mons. Petar Rajic, nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino e il giorno seguente, sabato 21, mons. Francesco Pesce, parroco di Santa Maria ai Monti e prefetto del centro storico di Roma. Alla vigilia della Festa del Santo, domenica 22 settembre si terrà la Veglia del Transito di Padre Pio con la Messa Solenne officiata dal card. Comastri, prima della veglia dei giovani. La Festa liturgica di Padre Pio si terrà lunedì 23 settembre con le Messe che si terranno alle ore 9, 10, 11 e 12. Alle ore 16 spazio alla tavola rotonda “La pace è possibile? La crisi del Medioriente”. La giornata si concluderà alle ore 18 con la Messa Solenne in Piazza San Salvatore in Lauro, presieduta dal card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. Il calendario si concluderà domenica 6 ottobre alle ore 18 con la Messa Solenne di ringraziamento, presieduta dal card. Luis Antonio Tagle, Pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /