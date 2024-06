Diocesi: Termoli-Larino, domani sera visita gratuita alla cattedrale Santa Maria della Purificazione per la “Lunga notte delle chiese”

In occasione della “Lunga notte delle chiese”, la notte bianca dei luoghi di culto in cui si fondono musica, arte, cultura, in chiave di riflessione e spiritualità, domani sera nella diocesi di Termoli-Larino la suggestiva cattedrale Santa Maria della Purificazione resterà aperta offrendo un servizio di visita guidata gratuita. Dalle 21, gli operatori di beni culturali ecclesiastici di Molise wow e i volontari dell’associazione Pietrangolare accompagneranno i visitatori alla scoperta della storia della cattedrale e della bellissima cripta. Sarà poi possibile proseguire la visita nella Termoli Sotterranea (con ticket).

