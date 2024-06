Cinema: al via Orizzonti HubB, Festival dell’audiovisivo italiano a Cuba. Omaggi a Mastroianni, Loren e Vitti

(Foto Orizzonti HUB)

Parte oggi a L’Avana la terza edizione della rassegna Orizzonti Hub (19-23 giugno 2024), il Festival dell’audiovisivo italiano a Cuba, promosso da Magale Group con il sostegno della Direzione Cinema e Audiovisivo MiC e l’Ambasciata d’Italia a L’Avana. Protagonisti alcuni indimenticati interpreti del nostro cinema: da Marcello Mastroianni, nel centenario della nascita, alla sua partner storica di set Sophia Loren, prossima ai 90 anni. E ancora il ricordo di Anna Magnani e Monica Vitti, dive del neorealismo e commedia all’italiana. In particolare, a Mastroianni il Festival dedicherà una sezione, “Orizzonti Classic”, con film restaurati, tra cui “Matrimonio all’Italiana” (1964) e “Ieri Oggi e Domani” (1963). Nel ciclo di film che omaggiano le tre dive, si segnala la proiezione speciale di “Mi fanno male i capelli” (2023) di Roberta Torre dedicato alla Vitti. Orizzonti Hub, in questa terza edizione, conta anche una collaborazione con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale Fare Cinema. Tre i film in cartellone: “Accattaroma” (2023) di Daniele Costantini, “Misericordia” (2023) di Emma Dante e “Diabolik. Chi sei?” (2023) dei fratelli Manetti. Film di apertura di Orizzonti Hub è “Il meglio di te” (2023) di Fabrizio Maria Cortese con Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta. Il regista e l’attore saranno a Cuba anche per tenere una Masterclass alla Scuola di Cinema e TV di San Antonio De Los Baños. Tra gli altri titoli della rassegna: “Felicità” (2023) di Micaela Ramazzotti, “Palazzina LAF” (2023) di Michele Riondino, il documentario sui Bronzi di Riace “Semidei” (2023) di Fabio Mollo e “Posso entrare? An ode to Naples” (2023), doc firmato Trudie Styler.

L’edizione 2024 di Orizzonti Hub è stata anticipata da un evento stampa a Roma, martedì 11 giugno, con la presentazione del libro “Italo Calvino. Disfare la Letteratura” di Corradino Mineo, Maria Panetta e Sebastiano Triulzi, edito da Magale. Il volume, realizzato con il sostegno della DG Cinema MiC e coeditato da Centro sperimentale di Cinematografia e l’istituto Icaic cubano, approfondisce temi ricorrenti nelle opere di Calvino e il suo legame con l’isola di Cuba. Alla presentazione, moderata da Emilio Carelli (“L’Espresso”), sono intervenuti Raffaele Caiazza (Casa delle Letterature), Miguel Gotor (Comune di Roma), Carla Fermariello (Comune di Roma). Lorenza Lei (Regione Lazio) e Antonio Urrata (Magale Group). Sempre nel corso della conferenza stampa di Orizzonti Hub sono stati assegnati i riconoscimenti Magale per la promozione della cultura e dei valori attraverso il cinema. Tra i premiati: il regista-attore Michele Riondino, l’agente Daniele Orazi e le istituzioni Cinecittà e Centro sperimentale di Cinematografia.