Turismo e accessibilità: Consorzio la Città Essenziale, domani a Bernarda si presenta il marchio OpenCity

Dall’esperienza de “il Sogno del Capitano”, il primo lido accessibile e inclusivo in Basilicata, il Consorzio la Città Essenziale presenta il marchio OpenCity, che mette in rete imprenditori e associazioni di Bernalda e Metaponto. Appuntamento giovedì 11 aprile, alle ore 10, a Bernalda, nella sala incontro “Pidocchietto” in via Cairoli 4. Accoglienza, accessibilità, apertura: sono queste le tre A su cui Bernalda ha deciso di puntare per sostenere l’offerta turistica.

Bernalda si prepara quindi a diventare la prima destinazione Open della Basilicata e dà appuntamento a imprenditori e associazioni del territorio per coprogettare le linee guida del nuovo marchio.

Sarà anche l’occasione per presentare le attività in programma quest’estate all’interno del lido inclusivo.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /