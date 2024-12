Diocesi: Caritas Senigallia, inaugurata l’agenza per il lavoro “Riwork”. Il vescovo Manenti, “metodo di condivisione da proseguire”

Foto diocesi Senigallia/SIR

Inaugurata ieri a Senigallia,“Riwork”, agenzia per il lavoro accreditata con decreto della Regione Marche, nata in seno alla cooperativa sociale Undicesimaora di Senigallia. Lo riferisce un comunicato diffuso oggi. “L’agenzia supporta con un percorso personalizzato – ha spiegato Giovanni Bomprezzi, vicedirettore Caritas diocesana di Senigallia (di cui Undicesimaora è espressione) – chiunque sia alla ricerca di occupazione e le aziende nella selezione dei candidati più idonei, erogando quindi servizi di politiche attive del lavoro a persone con bisogni eterogenei, grazie a un partenariato con soggetti della rete pubblica e privata”. Soggetti presenti anche al taglio del nastro, tra imprenditori locali, autorità civili, enti del terzo settore, funzionari regionali e tante cittadine e cittadini.

Della necessità di continuare a fare rete si è fatto portavoce il vescovo Franco Manenti: “Questa inaugurazione è un passo che va nella direzione di quanto ci sprona a vivere papa Francesco, essere una chiesa in uscita perché questa nuova iniziativa mostra interesse alla vita delle persone, in particolare al lavoro”. Un passo, ha proseguito, che “mi ha confermata l’urgenza e la necessità del muoversi insieme, tanto più quando dobbiamo affrontare situazioni che riguardano la collettività. Occorre parlarsi” per “trovare insieme strategie ed azioni efficaci e condivise, anche in un ambito così importante. Oggi siamo diversi soggetti a parlarci, questo deve essere uno stile che continua, che fa storia”.

Riwork è un nuovo tassello del più grande impegno di Undicesimaora per promuovere diritti e bene comune, in questo caso attraverso l’inserimento lavorativo delle fasce più vulnerabili della popolazione. Grande sarà l’attenzione verso persone con disabilità e a quanti, per diversi motivi, sono ai margini del mercato professionale, anche attraverso tirocini di inclusione sociale in collaborazione con i servizi sociosanitari del territorio.