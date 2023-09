Scarp de’ tenis: nel nuovo numero “miracolo in Italia, un lavoro a 65 anni”. E la storia dei migranti diventati bagnini

Il volto in copertina del nuovo numero di Scarp de’ tenis “è di Giorgio, il nostro venditore di Vicenza. Nell’Italia della precarizzazione, degli stage gratuiti, dei mille contratti, la sua storia sembra quasi una favola. E dimostra che non bisogna mai smettere di crederci”. La redazione della rivista di strada promossa dalla Caritas, spiega: “Già, perché Giorgio un lavoro a tempo indeterminato l’ha trovato a 65 anni suonati. Dopo una vita tutt’altro che semplice. Nato ad Addis Abeba, capitale dell’Etiopia, il 15 giugno del 1958 in un’umile famiglia, è arrivato in Italia alla fine degli anni Novanta. Dopo aver lavorato in diverse aziende fino al 2015, per alterne vicissitudini Giorgio è finito prima in strada e poi nel dormitorio Caritas di Bassano del Grappa dove ha ripreso a lavorare grazie a Scarp de’ tenis”. Poi la svolta. Una ditta del territorio prima gli offre uno stage e poi un contratto a tempo indeterminato. “Quando mi hanno consegnato il contratto – dice Giorgio – ho pianto”.

Il dossier della pubblicazione, invece, è dedicato all’emergenza casa in Italia, “dove la carenza di alloggi popolari, l’avvento degli affitti brevi e della gentrificazione sta rendendo impossibile reperire alloggi a prezzi accettabili”. Ancora due storie, tra le tante nel nuovo numero. Dal Cilento, i migranti bagnini: dopo essere stati salvati, ora aiutano chi è in pericolo in mare. E poi Orto Prossimo, l’orto condiviso nato nel parco di Trenno a Milano che è diventato strumento di inclusione sociale.

Scarp di ottobre (numero doppio) è già in vendita online su www.social-shop.it e da oggi in strada e davanti alle parrocchie per tutto il prossimo mese.