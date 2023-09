Diocesi: Piacenza-Bobbio, un incontro, una veglia, una messa, un concerto e vite ai Musei per Giornata migrante e rifugiato

Domenica 24 settembre ricorre la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato che quest’anno ha per titolo “Liberi di scegliere se migrare o restare”. Nella diocesi di Piacenza-Bobbio si svolgeranno diverse iniziative per l’occasione.

Oggi, mercoledì 20 settembre, alle ore 20,30, presso il Collegio Alberoni, in via Emilia Parmense 77, a Piacenza, dialogo a più voci con il vescovo di Piacenza-Bobbio, mons. Adriano Cevolotto, autorità, migranti e Comitato “Pro Vittime Arandora Star”.

Sabato 23 settembre, alle ore 20,30 presso la Casa Madre degli Scalabriniani, in via Francesco Torta 14, una veglia di preghiera.

Domenica 24 settembre, alle ore 11, in cattedrale a Piacenza santa messa, trasmessa in diretta su Rai 1, e a seguire nei chiostri della Casa Madre degli Scalabriniani concerto di Domenico La Marca e visite ai Musei.