Consiglio d’Europa: dalla Banca di sviluppo (Ceb) prestito di 50 milioni a Genova per prevenzione e gestione rischio idrogeologico

Dalla Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (Ceb) arriverà a Genova un prestito di 50 milioni di euro per investimenti nella prevenzione e gestione del rischio idrogeologico, nella riqualificazione urbana e nella riqualificazione degli edifici comunali, con particolare attenzione a scuole, accessibilità e infrastrutture. Questa mattina infatti, a Palazzo Tursi, il sindaco Marco Bucci e il governatore Carlo Monticelli hanno sottoscritto un contratto di prestito che, ha dichiarato Bucci, “prevede un’importante iniezione finanziaria che permetterà un’ulteriore implementazione della gestione dei rischi idrogeologici e interventi infrastrutturali che andranno a integrare l’ambizioso lavoro che stiamo portando avanti per la crescita di Genova”. Monticelli ha invece sottolineato “la consolidata collaborazione” tra Ceb e Genova per investimenti che, oltre a migliorare “la sicurezza e la qualità della vita dei suoi cittadini, contribuiscono anche a rafforzare lo sviluppo economico della città”. Monticelli si è detto soddisfatto della precedente esperienza con Genova – un prestito approvato nel 2019, ha cofinanziato investimenti comunali nel biennio 2019-2021 – dal momento che l’Amministrazione ha speso i fondi della Ceb “in modo efficace, rigoroso e rapido” in investimenti pubblici che hanno generato “un impatto sociale, elemento centrale del nostro mandato”.