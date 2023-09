Ordine di Malta: Cisom, volontari selezionati come istruttori per la gestione delle emergenze

Si è concluso con successo il primo percorso formativo dedicato al metodo Sismax– Sistema integrato dei soccorsi in maxiemergenza dedicato ai volontari del Corpo italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – Cisom. Oltre 60 partecipanti, tra professionisti sanitari e volontari del Corpo, hanno partecipato alla prima edizione del percorso formativo sul metodo Sismax. Più della metà è stata selezionata per accedere alla fase finale del percorso formativo, con l’obiettivo di diventare istruttori Sismax. Sarà compito loro diffondere ulteriormente la cultura delle maxiemergenze in Italia e contribuire all’ottimizzazione delle risorse e dei tempi di intervento in situazioni critiche. Frutto di una stretta collaborazione, siglata con un protocollo d’intesa oltre un anno fa, il percorso formativo ha avuto l’obiettivo di rafforzare e implementare le competenze in materia di prevenzione, contrasto e gestione di emergenze e maxiemergenze, con un focus particolare sulla formazione dei professionisti Cisom utilizzando il metodo Sismax, che permette durante le fasi più critiche di una maxiemergenza, di gestire il sistema sanitario con efficacia ed efficienza.