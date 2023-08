Diocesi: Termoli-Larino, domani accolta di materiale scolastico per l’emporio solidale “Ti senghé” della Caritas

Domani, venerdì 1° settembre, dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19, in via Alfano a Termoli, l’emporio solidale “Ti senghè” sarà aperto per raccogliere materiale scolastico da destinare alle famiglie in difficoltà. Sarà possibile donare all’emporio: quadernoni a righe e a quadretti, album da disegno, diari, zaini, astucci, materiale vario di cancelleria (pastelli, pennarelli, matite, penne cancellabili e non, righe, squadre, correttori, gomme, temperamatite etc). Lo rende noto la diocesi di Termoli-Larino.

Il materiale raccolto sarà destinato alle famiglie che usufruiscono dei servizi dell’emporio solidale della Caritas diocesana di Termoli-Larino. Ogni beneficiario dell’emporio ha una tessera sulla quale, previo accertamento dei requisiti, vengono caricati dei punti che vengono poi utilizzati per “acquistare” i prodotti pagandoli in punti anziché in euro. Oltre a generi alimentari di prima necessità e prodotti per l’igiene personale e della casa, all’emporio si possono trovare anche materiali scolastici.

“La raccolta di materiale scolastico – affermano Vito Chimienti ed Anna Bernardi, direttori della Caritas diocesana di Termoli-Larino – ha come obiettivo quello di garantire ai beneficiari dell’emporio la possibilità di tornare a scuola con tutto ciò che serve per lavorare bene. Le spese scolastiche, soprattutto in questo periodo di crisi, gravano pesantemente sul bilancio familiare già provato dalla diminuzione del potere d’acquisto e la possibilità di trovare questi prodotti sugli scaffali dell’emporio aiuterà le 232 famiglie che attualmente serviamo”.