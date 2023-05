Ue: Comitato delle regioni, plenaria su ricostruzione dell’Ucraina, gestione delle crisi e bilancio europeo

La ricostruzione dell’Ucraina, la gestione delle crisi e il bilancio europeo saranno al centro della sessione plenaria del Comitato europeo delle regioni (Cdr) il 24 e il 25 maggio. Alla sessione seguirà una conferenza internazionale “Rafforzare il ruolo dei governi locali e regionali nel processo di ripresa e ricostruzione dell’Ucraina e nel percorso verso l’adesione all’Ue”. L’evento è organizzato insieme ai governi ucraino, svizzero e britannico, l’Ocse e la Commissione europea. Lo comunica in una nota il Cdr. Durante la conferenza saranno elaborate raccomandazioni che verranno esaminate dagli Stati e istituzioni Ue che parteciperanno alla Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina a Londra il 21 e il 22 giugno. Il documento si basa sui principi concordati alla Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina dello scorso anno a Lugano, in Svizzera, e sul Vertice internazionale delle regioni e delle città dello scorso aprile a Kiev, in Ucraina. In particolare, Janez Lenarčič, commissario europeo per la Gestione delle crisi, terrà un dibattito su come le autorità locali, regionali, nazionali ed europee possano collaborare per rafforzare la resilienza dell’Ue per le catastrofi naturali. Il Cdr adotterà delle raccomandazioni sul tema. Anche le difficoltà finanziarie collegate alla risposta alla guerra in Ucraina e alla pandemia saranno al centro di un dibattito sul bilancio Ue. Infine, la commissaria europea per le Parità, Helena Dalli, interverrà in un “dibattito sull’uguaglianza, la diversità e l’inclusione a livello locale e regionale” in occasione del Mese europeo della diversità.