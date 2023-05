Comunicazione: WeCa, da oggi on line il tutorial “ChatGPT e i chatbot: l’intelligenza artificiale ‘generativa’”

(Foto: WeCa)

“ChatGPT e i chatbot: l’intelligenza artificiale ‘generativa’” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di oggi, mercoledì 17 maggio 2023 sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici.

Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, condotto da Alessandra Carenzio e scritto da Andrea Tomasi, è il primo di due puntate dedicate al fenomeno delle intelligenze artificiali generative.

ChatGPT promette di essere un notevole avanzamento verso una maggior capacità di interloquire con gli esseri umani, intrattenendo conversazioni che sembrano frutto di pensiero e di competenza. Ma come funziona? E perché viene definita intelligenza artificiale “generativa”?

Si tratta di uno strumento che vive soprattutto grazie ai dati di cui può disporre. “La pubblicizzazione di ChatGPT, promossa in forma di gioco tra tutti gli utenti e la macchina – viene spiegato nel tutorial – ha permesso a OpenAI, la ditta che ha realizzato il sistema, di avere una sessione di addestramento con milioni di domande di prova e con la possibilità di valutare le reazioni di soddisfazione degli utenti, completando l’opera degli esperti che lo hanno progettato”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”.

Nella quinta stagione dei Tutorial WeCa prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, con tutorial mensili dedicati a comunicazione e tematiche sociali, economiche e ambientali.

Accanto ai tutorial WeCa, a lunedì alterni, è nato dal 1 maggio 2023 il podcast “In Ascolto”, disponibile su tutte le principali piattaforme audible, per condividere le esperienze e le storie di chi è impegnato per vivere la Rete come uno strumento – e un luogo – di evangelizzazione.