Regno Unito: Welby (primate anglicano), “incoronazione atto di devozione cristiana”. Alla cerimonia per re Carlo leader di tutte le fedi

“L’incoronazione è, soprattutto, un atto di devozione cristiana. I segni, i simboli e il linguaggio che usiamo ci ricordano che il nostro Dio è un Re che serve. Venendo consacrato con l’olio del Crisma, sua maestà re Carlo III viene scelto perché realizzi la sua vocazione di servizio nei confronti di tutti noi”. Con queste parole, oggi, il primate anglicano Justin Welby ha reso pubblica la liturgia dell’incoronazione del prossimo 6 maggio, una funzione che sarà guidata da Welby, che ungerà il sovrano, lo incoronerà e gli chiederà di giurare sulla Bibbia di servire il suo popolo. Per la prima volta nella storia britannica parteciperanno all’incoronazione rappresentanti di tutte le fedi religiose tra i quali anche il primate cattolico Vincent Nichols. La liturgia della cerimonia è stata costruita con letture tratte dalla Bibbia di re Giacomo e il re e la regina Camilla riceveranno la Comunione. Il premier britannico Rishi Sunak leggerà un passaggio della lettera di san Paolo ai Colossesi mentre, per la prima volta, vi saranno preghiere e canzoni in gallese e gaelico. Sarà l’arcivescovo anglicano a Gerusalemme, Hosam Naoum, a presentare l’olio del Crisma col quale il re verrà consacrato. Carlo, infatti, ha deciso di far arrivare da Gerusalemme un olio prodotto con le olive degli oliveti del monastero di Maria Maddalena.