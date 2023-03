Festival biblico: Padova, stasera un incontro con il gesuita belga Ska su su “Il racconto delle origini fra scienza e poesia”

L’edizione 2023 del Festival biblico a Padova avrà un momento di Prefestival con l’appuntamento in programma giovedì 30 marzo, alle 18.30 nella Scuola della Carità di via San Francesco 61, che vede la partecipazione del biblista Jean Louis Ska, uno dei massimi esperti del Pentateuco.

Al gesuita belga il compito di affrontare i capitoli del libro della Genesi 1-11 che fanno da riferimento tematico all’edizione 2023 del Festival biblico. In particolare si soffermerà su “Il racconto delle origini fra scienza e poesia. Riflessioni sul retroterra di Genesi 1-11”.

L’appuntamento di Prefestival rappresenta una cornice introduttiva agli appuntamenti che per la diocesi di Padova si dipaneranno tra metà aprile (nelle sedi periferiche di Monselice, Piove di Sacco, Conselve) e metà maggio (in città a Padova) permettendo a chi parteciperà di capire meglio il significato e il senso delle Scritture e il tema conduttore dell’edizione 2023 del Festival biblico.