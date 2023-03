Consiglio europeo: Charles Michel in visita a Bucarest (Romania). Priorità: sostegno a Ucraina e Moldova, spazio Schengen e gestione frontiere

“La Romania ha avuto un ruolo chiave nel far sì che i nostri corridoi di solidarietà fossero un successo”: lo ha detto Charles Michel oggi, a Bucarest, parlando dell’aiuto offerto dall’Unione europea all’Ucraina. Il presidente del Consiglio europeo è arrivato questo pomeriggio nella capitale romena, dove ha incontrato il presidente romeno Klaus Iohannis. Nel suo intervento nella conferenza stampa comune, Michel si è soffermato sul sostegno Ue per l’Ucraina e Moldova, sullo spazio Schengen e sulla gestione delle frontiere. Parlando della situazione in Ucraina, il presidente del Consiglio europeo ha ringraziato la Romania per il suo contributo al sostegno economico, militare e umanitario offerto dall’Unione. Inoltre, ha ringraziato per l’accoglienza in Romania di oltre 115mila rifugiati ucraini e per l’Hub umanitario internazionale, attraverso il quale sono passati finora più di 70 missioni di assistenza internazionale. “Questo dimostra il vero spirito della solidarietà europea”, ha detto Michel, riaffermando la volontà dell’Ue di continuare ad aiutare l’Ucraina “finché sarà necessario”. Inoltre, ha ringraziato il popolo romeno per la sua solidarietà con la Moldova e ha reiterato il sostegno del Consiglio europeo perché il Paese – candidato all’adesione all’Unione – possa rafforzare la sua sicurezza, stabilità e resilienza. Charles Michel ha fatto sapere di aver parlato con il presidente romeno sull’importanza della gestione efficace delle frontiere europee e ha manifestato il suo sostegno perché la Romania possa diventare membro dello spazio Schengen.