Papa in Sud Sudan: messa a Giuba. Mons. Mulla: “la lentezza del processo di pace è scoraggiante”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Il nostro Paese sta veramente soffrendo a causa della guerra civile. Pertanto, siamo alla ricerca di pace e riconciliazione”. Sono le parole pronunciate da mons. Stephen Ameyu Martin Mulla, arcivescovo di Giuba, al termine della Messa presieduta dal Papa al mausoleo “John Garang”, ultimo appuntamento pubblico prima di ripartire alla volta di Roma. “La lentezza del processo di pace è scoraggiante”, ha denunciato il presule: “Condividiamo la sua paterna preoccupazione per il ristabilimento della pace nel nostro Paese. La guerra ha portato distruzione indiscriminata: di vite umane e di beni come case e bestiame. Abbiamo subito saccheggi, stupri, deterioramento economico, lo sfollamento di molte persone e un flusso di rifugiati nei Paesi vicini. Di fronte a questi impatti negativi della guerra civile sul nostro popolo innocente, si può dire che è meglio la pace che la guerra, perché la guerra distrugge mentre la pace costruisce”. “Nonostante le sfide della guerra civile, la Chiesa in Sudan e Sud Sudan è cresciuta”, la testimonianza del vescovo: “pur avendo vissuto periodi storici difficili, abbiamo celebrato cento anni di fede. Da un lato, la nostra Chiesa ha prodotto due santi: San Daniele Comboni e Santa Giuseppina Bakhita, e dall’altro la Chiesa locale ha testimoniato la fede attraverso il martirio”. Tra i martiri della prima guerra, durata dal 1956 al 1972 – ha ricordato il presule – ci sono William Deng, Padre Saturlino Ohure e Padre Leopoldo Anyuar. Durante l’attuale guerra civile, suor Veronika Teresa Rackova, una suora medico slovacca, è stata uccisa il 16 maggio 2016 mentre prestava servizio nella diocesi cattolica di Yei. Anche suor Mary Abbud e suor Regina Roba, della Congregazione locale del Sacro Cuore di Gesù, sono state uccise il 16 agosto 2021, mentre tornavano a Giuba dalla celebrazione del centenario della parrocchia di Nostra Signora dell’Assunzione a Loa, nella diocesi cattolica di Torit.