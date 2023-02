Sulla via di Damasco: nella puntata di domani si raccontano storie “controcorrente” di ripartenza

Piegati, eppure pronti a rialzarsi, come l’erba del fiume dopo la piena. Dietro le storie della prossima puntata di Sulla via di Damasco, in onda domenica 5 febbraio, alle 7.30, su Rai Tre e Rai Play, ci sono persone che sono state illuminate da un incontro, da un sorriso, da uno sguardo, in un momento di buio o di prova. A parlarne con Eva Crosetta, Giorgio Paolucci, giornalista di Avvenire, cronista e protagonista di storie “controcorrente” di ripartenza. Ha ritrovato la luce, l’altro protagonista della puntata, Seny, senegalese, migrante circolare, che aiuta i suoi amici a “ripartire”, restando a casa, senza morire nel deserto o sui barconi; così anche Daniela e Vincenzo, imprenditori, che hanno superato l’oscurità del terremoto e della pandemia, illuminati dalla bellezza e dal loro amore per la natura. In coda al programma di Vito Sidoti, un inedito don Luigi Ciotti racconta il suo incontro con la luce, su quella panchina di Torino con un barbone, con la fame, con l’ingiustizia.