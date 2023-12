Diocesi: Savona, nel fine settimana uno spettacolo benefico, letture sceniche e un concero

Sabato 16 dicembre alle ore 20.45 nell’Oratorio Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla, in via Bartolomeo Guidobono, a Savona, si terrà un concerto con finalità benefica promosso dalla Sezione “Giovanni Battista Parodi” dell’Amci-Associazione Medici cattolici Italiani. Il Coro polifonico cantoria “San Nicolò” di Albisola Superiore e Antonio Delfino all’organo, all’harmonium e alla direzione eseguiranno brani della tradizione natalizia europea.

Durante lo spettacolo si raccoglieranno fondi a favore dell’associazione Savona Insieme, che si occupa dell’assistenza ai malati oncologici terminali. L’evento è organizzato collaborazione con le confraternite Cristo Risorto, Nostra Signora di Castello e Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla, il Consultorio Familiare, Cvs Savona, Movimento Rinascita cristiana, Scienza e Vita Varazze, Ucid, Uciim e Unitalsi.

Sempre il 16 dicembre, alle ore 21 all’Oratorio San Lorenzo a Cogoleto si terrà l’evento “Madre – ‘Diede alla luce un figlio e la chiamò Gesù'”, durante il quale saranno letti brani del libro “In nome della madre” di Erri De Luca con la trasposizione a cura di Alessandro De Ferrari. Le voci recitanti saranno di Cristina Carrara, Paola Faorlin e Giordana Magnani e dello stesso De Ferrari. L’ensemble formato da Gianni Rivolta al flauto, Marino Lagomarsino e Andrea Franzetti ai violini, Debora Tedeschi alla viola e Alberto Pisani al violoncello eseguiranno musiche di Bach, Barsanti e Mendelssohn e melodie tradizionali ebraiche.

Nella cornice dell’XI Festival Internazionale di Musica di Savona, promosso da Ensemble Nuove Musiche, domenica 17 dicembre, alle ore 21, nella chiesa Sant’Andrea Apostolo si terrà il concerto del Trio Aralia, composto da Iris Scialom al violino, Magali Mouterde al violoncello e Théodore Lambert al pianoforte e che proporrà l’interpretazione del Trio di Smetana e di quello di Ravel e il brano “IncantoXVI” di Simone Movio, vincitore del concorso di composizione Torre della Quarda. L’ingresso sarà gratuito. Per informazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 3887963340 o scrivere via e-mail all’indirizzo segreteria@ensemblenuovemusiche.eu.

